Пострадавшие от «Жемчужной реки» кузбассовцы смогут позвонить на горячую линию

15 Дек. 09:03 2018-12-15T09:11:49+03:00

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Кузбасские туристы, оказавшиеся в непростой ситуации на острове Хайнань по вине туроператора «Жемчужная река», могут обратиться на телефон «горячей линии».

Туристы, отправившие в Китай на остов Хайнань, оказались в непростой ситуации: из-за финансовых разногласий туроператора «Жемчужная река» с авиаперевозчиками туристы не смогли вернуться домой.

- Всего, по данным Минтранса РФ, сейчас на китайском острове находятся 1 533 туриста, - отмечает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Среди этих туристов – 84 кузбассовца. Однако в департаменте молодежи и спорта Кемеровской области отметили, что не исключено, что в списке могут появиться новые фамилии.

Кузбассовцы могут обратиться на «горячую линию» по номеру (384-2) 58-36-46.