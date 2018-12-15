2018-12-15T10:03:39+03:00
Общество

Миньон с гитарой и свинья в наушниках: кого можно увидеть в кузбасской колонии

В кузбасской колонии построили городок с новогодними снежными фигурами
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области.Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области.
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Герои русских народных сказок и персонажи мультфильмов поселились на территории Лечебно-исправительного учреждения №33 в Мариинске.

Каждый персонаж выполнен из снега с большим мастерством, кроме того, все фигуры раскрашены безопасными красками. Среди персонажей, населивших снежный городок, - миньон с гитарой, три поросенка, денежная свинья, медведь с гармошкой и огромный свин с бульдогом. А еще – Дед Мороз, Снегурочка, Емеля и прочие сказочные персонажи.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

- Конкурс ледяных и снежных фигур традиционно проходит во всех учреждениях ГУ ФСИН России по Кемеровской области, и в ближайшее время на сайте ГУФСИН можно будет посмотреть результаты этой работы, а также проголосовать за понравившиеся, - отметили в пресс-службе ведомства. К слову, над созданием города осужденные трудились в течение месяца.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

Фото: пресс-служба ГУ ФСИН России по Кемеровской области.

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