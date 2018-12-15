2018-12-15T13:29:21+03:00
Происшествия

Двое москвичей заблудились в Шерегеше

Разыскать пропавших туристов удалось только при помощи спасателей
Екатерина РОМАНОВА
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Двое туристов из Москвы, решившие отдохнуть в Шерегеше, надолго запомнят эти выходные. Во время отдыха они заблудились в лесном массиве.

О том, что двое туристов из Москвы не могут выйти из лесного массива туристического комплекса, в службу спасения сообщила администратор одной из гостиниц Шерегеша. По словам женщины, туристы, когда поняли, что заблудились и самостоятельно не могут найти дорогу из леса, смогли дозвониться до гостиницы и рассказать, что случилось. Администратор тут же связалась со спасателями, а те в самые кратчайшие сроки отыскали заблудившихся москвичей.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, туристы не заметили, как сбились с пути. Они поблагодарили спасателей за помощь, а те, в свою очередь, посоветовали впредь быть внимательнее.

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