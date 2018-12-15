2018-12-15T14:56:22+03:00
Общество

В Кузбассе вновь ожидается до -20 градусов

В воскресенье в Кемеровской области будет ветрено и снежно
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Снег, метели, ветер и гололедица – все это ожидается в Кузбассе 16 декабря, в воскресенье.

Грядущей ночью в Кузбассе будет морозно: столбики термометров опустятся до -13, а местами и до -15 градусов. Впрочем, в областном центре будет немного теплее: до -10 градусов. Ожидается, что ночь будет снежной, и уже к утру на дорогах вновь будут снежные накаты и гололедица.

Днем характер погоды останется прежним: облачно с прояснениями, небольшой и умеренный снег, местами метель и поземок. Порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду.

Воздух прогреется до -3 градусов, но местами будет холоднее – до -13. В Кемерове же ожидается 5-7 градусов мороза, небольшой снег в течение всего дня и гололедица.

В Новокузнецке снег пойдет во второй половине дня, а столбики термометров опустятся не ниже -8 градусов. При этом сильного ветра не ожидается.

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