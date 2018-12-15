2018-12-15T16:13:55+03:00
Общество

В Кемерове завершились соревнования на призы Детской лиги плаванья Сибири

Юных спортсменов с победами поздравила Анна Цивилева
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: Администрация Кемеровской областиФото: Администрация Кемеровской области
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В Кемерове в течение двух дней проходили соревнования на призы Детской лиги плаванья Сибири.

Победители соревнований. Фото: Администрация Кемеровской области

Победители соревнований. Фото: Администрация Кемеровской области

250 спортсменов со всего Кузбасса в возрасте от 13 до 18 лет – каждый в своей возрастной группе – соревновались в спортивном комплексе «Лазурный». Всем им предстояло продемонстрировать скорость плаванья и точность движений строгим и именитым членам жюри. Среди них – победитель первенства Европы, мастер спорта России Александр Жигалов, призер чемпионата России, обладательница многочисленных юношеских рекордов России, мастер спорта России Александра Сабитова.

Фото: Администрация Кемеровской области

Фото: Администрация Кемеровской области

Особенно приятным подарком для ребятишек стали мастер-классы, которые провели для них именитые спортсмены – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, призер чемпионатов мира, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Андрей Гречин; финалист Олимпийских игр 2004 года, шестикратный чемпион мира, 14-кратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Юрий Прилуков; призер чемпионата Европы, победитель всероссийских соревнований, мастер спорта международного класса Алина Кашинская.

Фото: Администрация Кемеровской области

Фото: Администрация Кемеровской области

С приветственной речью перед юными пловцами выступила Анна Цивилева, супруга губернатора Кемеровской области. Она пожелала им успехов и новых спортивных побед.

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