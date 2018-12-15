2018-12-15T19:19:18+03:00
Происшествия

Сошедший в Новокузнецке с рельсов трамвай перегородил дорогу

ДТП случилось на улице Орджоникидзе в субботу днем
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"Фото: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"
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В субботу, 15 декабря, днем в Новокузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. По какой-то причине вагон сошел с рельсов.

В социальных сетях в субботу, 15 декабря, появились фото и видео с места дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы запечатлели трамвай, сошедший с рельсов. На снимках видно, что вагон не только находится не на рельсах, он перегородит половину дороги.

Трамвай сошел с рельсов..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

- У него колесо отвалилось переднее, - пишет один из комментаторов. А следующий отмечает, что трамвай также задел один из проезжавших мимо автомобилей.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Причины происшествия и степень вины водителя устанавливают специалисты.

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