В Новокузнецке назвали места для крещенских купаний

СЕГОДНЯ 03:47 2018-12-16T03:47:13+03:00

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Новокузнецкие власти во время заседания городской комиссии по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период назвали места, где будут установлены крещенские купели.

В январе 2019 года будут установлены четыре купели – именно в них все желающие смогут окунуться на Крещение. Как сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка, уже сейчас ведется работа для того, чтобы обеспечить безопасность всех, кто решит последовать традиции и в Крещение окунуться в прорубь. Возле купелей будет организован безопасный подход к воде, места для переодевания, рядом обязательно будут находиться спасатели и врачи, готовые в случае необходимости оказать помощь.

Расположатся же купели по следующим адресам:

– на реке Кондома, парк «Водный» – 2 купели (Центральный район);

– на реке Томь – 1 купель (ТУ «Абагур»);

– Запсибовские карьеры, в районе кафе «Нептун» – 1 купель (Заводской район).