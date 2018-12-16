2018-12-16T04:39:35+03:00
Происшествия

Привез продукты и застрял: фура перегородила дорогу в кузбасском поселке

Выбраться из снежного плена у водителя самостоятельно не получилось
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В поселке Веселый случилось отнюдь не веселое происшествие: здесь в снегу застряла фура с продуктами. Да так, что без спецтехники выбраться из снежного плена водитель не смог.

Утром в отдел полиции города Прокопьевска поступило сообщение о том, что в районе поселка Веселый терпит бедствие грузовой автомобиль Man. Как оказалось, водитель развозил продукты питания по магазинам, а когда стал подниматься в гору, не справился с управлением. Прицеп занесло, и он увяз в снегу. Водитель же сам не мог продолжить движение, да и другим автомобилистам фура на дороге мешала.

Инспекторы ГИБДД вызвали сотрудников дорожной службы для того, чтобы помочь водителю фуры и для регулировки движения. Вскоре тягач и прицеп уже стояли на дороге, а водитель благодарил всех, кто оказал ему помощь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан