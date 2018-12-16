2018-12-16T04:39:35+03:00
Происшествия

Привез продукты и застрял: фура перегородила дорогу в кузбасском поселке

Выбраться из снежного плена у водителя самостоятельно не получилось
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В поселке Веселый случилось отнюдь не веселое происшествие: здесь в снегу застряла фура с продуктами. Да так, что без спецтехники выбраться из снежного плена водитель не смог.

Утром в отдел полиции города Прокопьевска поступило сообщение о том, что в районе поселка Веселый терпит бедствие грузовой автомобиль Man. Как оказалось, водитель развозил продукты питания по магазинам, а когда стал подниматься в гору, не справился с управлением. Прицеп занесло, и он увяз в снегу. Водитель же сам не мог продолжить движение, да и другим автомобилистам фура на дороге мешала.

Инспекторы ГИБДД вызвали сотрудников дорожной службы для того, чтобы помочь водителю фуры и для регулировки движения. Вскоре тягач и прицеп уже стояли на дороге, а водитель благодарил всех, кто оказал ему помощь.

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