В Новокузнецке мотоциклисты устроили покатушки на площади рядом с детьми
Новокузнечанин, пришедший на Площадь общественных мероприятий, чтобы посмотреть, как выглядит новая новогодняя елка, был удивлен и возмущен тем, что на главной площади города ездят мотоциклисты.
В субботний день на Площади общественных мероприятий традиционно много людей – кто-то проходит по ней мимо, следуя по своим делам, а кто-то приходит сюда, чтобы посмотреть, как продвигается подготовка к новому году. Так поступил и один из горожан.
Байкеры на Площади общественных мероприятий..Видео: city-n
- Но тут спокойную прогулку прервал рёв мотоциклов. Гонщики во всей амуниции устроили гонки. Они, не обращая внимания на гуляющих детей, решили показать свое умение, чуть ли не сшибая с ног людей. Взрослые только и успевали выхватывать своих ребятишек из-под колес мотоциклов, - цитирует слова очевидца новостной портал city-n.
К слову, другие очевидцы отметили, что мотоциклисты ездили аккуратно, видимо, решив показать шоу на радость детям и взрослым.