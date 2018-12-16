2018-12-16T05:11:03+03:00
Общество

В Новокузнецке мотоциклисты устроили покатушки на площади рядом с детьми

Горожанам не по нраву пришлись возмутители спокойствия
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: кадр видео city-nФото: кадр видео city-n
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Новокузнечанин, пришедший на Площадь общественных мероприятий, чтобы посмотреть, как выглядит новая новогодняя елка, был удивлен и возмущен тем, что на главной площади города ездят мотоциклисты.

В субботний день на Площади общественных мероприятий традиционно много людей – кто-то проходит по ней мимо, следуя по своим делам, а кто-то приходит сюда, чтобы посмотреть, как продвигается подготовка к новому году. Так поступил и один из горожан.

Байкеры на Площади общественных мероприятий..Видео: city-n

- Но тут спокойную прогулку прервал рёв мотоциклов. Гонщики во всей амуниции устроили гонки. Они, не обращая внимания на гуляющих детей, решили показать свое умение, чуть ли не сшибая с ног людей. Взрослые только и успевали выхватывать своих ребятишек из-под колес мотоциклов, - цитирует слова очевидца новостной портал city-n.

К слову, другие очевидцы отметили, что мотоциклисты ездили аккуратно, видимо, решив показать шоу на радость детям и взрослым.

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