2018-12-16T05:43:54+03:00
Спорт

Новокузнецкий «Металлург» лишился главного тренера

Анатолий Хоменко отправлен в отставку после поражения «Металлурга»
Екатерина РОМАНОВА
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Дмитрий Пархоменко, и.о. главного тренера ХК "Металлург". Фото: ХК "Металлург".Дмитрий Пархоменко, и.о. главного тренера ХК "Металлург". Фото: ХК "Металлург".
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Накануне в Новокузнецке состоялся матч между командами «Металлург» - «Горняк». После поражения новокузнецкой команды - со счетом 3:8 - был отправлен в отставку ее тренер Анатолий Хоменко.

На официальном сайте ХК «Металлург» после поражения в домашнем матче появилось сообщение о том, что главный тренер команды Анатолий Хоменко отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Пархоменко, который до этого был старшим тренером команды. Генеральный директор ХК «Металлург » Андрей Денякин после матча извинился перед болельщиками команды за плохую игру и пообещал, что в скором времени в клубе произойдут перемены.

- Дома, при своих болельщиках, такая игра недопустима и, поверьте, выводы обязательно будут сделаны. Не на словах, а на деле. С такой ситуацией мириться мы не намерены, - заявил после матча генеральный директор ХК «Металлург » Андрей Денякин. - Сейчас команда «Металлург» оказалась в непростой ситуации и в этом, считаю, есть моя личная вина как руководителя. За что еще раз приношу извинения всем нашим болельщикам.

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