2018-12-16T05:48:07+03:00
Происшествия

В Кемерове лоб в лоб столкнулись две иномарки

Кадры с места ДТП появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове на бульваре Строителей произошло лобовое столкновение двух иномарок. Одним из участников ДТП стад таксист.

Как сообщают в соцсети очевидцы, авария произошла в субботу рядом с домом №14 на бульваре Строителей. На фотографии, опубликованной в Интернете очевидцами, видно, что автомобиль такси столкнулся с красным Chevrolet Lacetti. Автомобиль такси получил сильные повреждения моторного отсека. Судя по фотографии, водитель Chevrolet Lacetti выезжал со двора, когда произошло столкновение. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.

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