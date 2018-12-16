В Кемерове лоб в лоб столкнулись две иномарки
Кадры с места ДТП появились в Сети
Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове на бульваре Строителей произошло лобовое столкновение двух иномарок. Одним из участников ДТП стад таксист.
Как сообщают в соцсети очевидцы, авария произошла в субботу рядом с домом №14 на бульваре Строителей. На фотографии, опубликованной в Интернете очевидцами, видно, что автомобиль такси столкнулся с красным Chevrolet Lacetti. Автомобиль такси получил сильные повреждения моторного отсека. Судя по фотографии, водитель Chevrolet Lacetti выезжал со двора, когда произошло столкновение. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. О пострадавших не сообщается.