2018-12-16T06:13:14+03:00
Происшествия

Пострадали два пассажира автобуса Новосибирск-Кемерово в ДТП на трассе

Автобус протаранил фуру
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МВД НСОФото: ГУ МВД НСО
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На трассе рейсовый автобус Новосибирск-Кемерово протаранил стоящий грузовик. В результате столкновения пострадали два пассажира автобуса.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в пятницу утром на 116-ом километре трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в разделитель между полосами. После этого фуру отбросило в сторону парковки. Там автобус врезался в стоящий грузовик. В результате аварии водитель автобус оказался зажат в салоне, ему потребовалась помощь спасателей. Кроме того, два пассажира автобуса получили травмы.

«Он залетел с трассы на стоянку, где стоят фуры...и врезался в стоящую на парковке «Сканию» ....чувак на фуре успел перепрыгнуть на спальник....жесть», – написал в соцсети один из очевидцев.

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