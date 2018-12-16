2018-12-16T06:37:14+03:00
Общество

В Белове полицейские наказали продавца пирожных

Женщина незаконно торговала пиротехникой
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Белове продавец тортов и пирожных незаконно торговала пиротехникой. Полицейские изъяли все фейерверки и петарды.

Во время рейда полицейские выяснили, что в одном из кондитерских магазинов торгуют петардами и фейерверками.

– При этом работница заведения игнорировала правила безопасности. Она отпускала пиротехнику, имея на руках просроченный сертификат соответствия на данную продукцию. К тому же на упаковках отсутствовала инструкция на русском языке, и покупатели были лишены возможности изучить ее во избежание несчастных случаев, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Стражи порядка изъяли из магазина 50 петард и фейерверков. В отношении продавщицы был составлен протокол за незаконную торговлю. Ей грозит штраф в 4 000 рублей.

Напомним, на этой неделе полицейские остановили незаконную торговлю пиротехникой в магазине одежды в Мысках

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