На пожаре в Кузбассе погибла женщина

СЕГОДНЯ 07:39 2018-12-16T07:39:54+03:00

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В Калтане на пожаре в частном доме один человек погиб и трое пострадали. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В пятницу в 21.06 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Космодемьянская. На место выезжали два пожарные машины и семь спасателей. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», в результате пожара погибла 49-летняя хозяйка дома. Также с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом были госпитализированы мужчина 51 года и 66 лет, а также 49-летняя гостья погибшей. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения.