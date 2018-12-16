2018-12-16T07:55:37+03:00
Происшествия

На пожаре в Кузбассе погибла женщина

Еще трое пострадали
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Калтане на пожаре в частном доме один человек погиб и трое пострадали. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В пятницу в 21.06 в МЧС поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Космодемьянская. На место выезжали два пожарные машины и семь спасателей. Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», в результате пожара погибла 49-летняя хозяйка дома. Также с ожогами различной степени тяжести и отравлением угарным газом были госпитализированы мужчина 51 года и 66 лет, а также 49-летняя гостья погибшей. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения.

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