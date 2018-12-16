2018-12-16T08:34:48+03:00
Происшествия

В Белове из горящего дома спасли пять человек

На четвертом этаже загорелась квартира
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Ночью в Белове загорелась квартира в пятиэтажном доме. Пожарные спасли пять человек, 18 жильцов эвакуировались сами.

В 23.59 в МЧС поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном муниципальном жилом доме на улице Энергетическая в городе Белово. На место выехали пять пожарных машин и 15 спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым, было задымление в подъезде. По лестничным маршем спасены пять человек. Самостоятельно до прибытия спасателей эвакуировались 18 чел. Пострадавших нет, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В результате возгорания в комнате площадью 15 квадратных метров обгорели стены и мебель. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

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