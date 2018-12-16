В Кемерове возле гипермаркета столкнулись шесть автомобилей

СЕГОДНЯ 09:13 2018-12-16T09:15:55+03:00

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В Кемерове напротив гипермаркета «Лента» произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей. Очевидцы выложили кадры с места аварии в сеть.

В воскресенье днем в Кемерова на Ленинградском проспекте произошла массовая авария напортив одного из выездов с парковки «Ленты». На фотографиях видно, что в аварии пострадали шесть автомобилей. В результате столкновения пять автомобилей заблокировали полосу в сторону проспекта Ленина. Одна иномарка перегородила левую полосу в противоположном направлении. На место выезжали сотрудники ГИБДД и спасатели. О пострадавших в ДТП не сообщается. По словам очевидцев, в настоящее время проспект освободили пострадавших машин.

«Пусть ставят светофор на выезд с «Ленты» .... все ломятся да еще и в третью полосу ....., ну и основной переносят тогда ...на линию перед выездом», – прокомментировала аварию Валентина Шудрова.