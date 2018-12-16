Житель Кузбасса задохнулся в своем автомобиле

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-16T10:20:36+03:00

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В Беловском районе 43-летний мужчина задохнулся в своем автомобиле. Кузбассовец отравился выхлопными газами, считают эксперты.

Инцидент произошел прошлой ночью в селе Пермяки Беловского района, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Тело 43-летнего местного жителя обнаружили в его же автомобиле, который стоял в закрытом гараже. По предварительной оценке специалистов, мужчина отравился выхлопными газами автомобиля. В настоящее время с все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.