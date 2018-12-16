Ночью в Новокузнецке загорелся дом
Ночью в Новокузнецке загорелся чердак трехэтажного дома. Жильцы дома эвакуировались до приезда пожарных.
В полночь в МЧС поступило сообщение о пожаре в муниципальном жилом доме на улице Челюскина в Новокузнецке. На место незамедлительно выехали пять пожарных машин и 16 спасателей. Возгорание удалось потушить меньше, чем через 20 минут.
– На момент прибытия с чердака шел дым. самостоятельно эвакуировались семь чел. Пострадавших нет, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара прогорело чердачное перекрытие на площади трех квадратных метров.
По предварительным оценкам специалистов, пожар произошел из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.