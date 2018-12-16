Ночью в Новокузнецке загорелся дом

СЕГОДНЯ 10:57 2018-12-16T10:57:22+03:00

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Ночью в Новокузнецке загорелся чердак трехэтажного дома. Жильцы дома эвакуировались до приезда пожарных.

В полночь в МЧС поступило сообщение о пожаре в муниципальном жилом доме на улице Челюскина в Новокузнецке. На место незамедлительно выехали пять пожарных машин и 16 спасателей. Возгорание удалось потушить меньше, чем через 20 минут.

– На момент прибытия с чердака шел дым. самостоятельно эвакуировались семь чел. Пострадавших нет, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара прогорело чердачное перекрытие на площади трех квадратных метров.

По предварительным оценкам специалистов, пожар произошел из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.