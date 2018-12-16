2018-12-16T13:07:02+03:00
Происшествия

Пострадал подросток: Появились подробности смертельного ДТП в Кузбассе

Инспекторы устанавливают причины аварии
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В смертельном ДТП на кузбасской трассе пострадал 14-летний подросток. В ГИБДД рассказали подробности аварии.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, авария произошла 9.10 на седьмом километре трассы КемеровоАнжеро-Судженск.

– Водитель Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Кемерова. По неустановленным пока обстоятельства выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Land Rover Freelander 2. В результате ДТП 60-летний водитель Toyota Corolla получил травмы несовместимые с жизнью. Его пассажир 14 лет был доставлен в больницу с травмами, – рассказали в ГИБДД.

Фото: "ВКонтакте"/Регион-42

Фото: "ВКонтакте"/Регион-42

В настоящее время по факту аварии ведется расследование.

По словам пользователей соцсети, причиной аварии могла стать колея на дороге. Очевидцы отмечают, что сразу после аварии на это место приехали дорожники.

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