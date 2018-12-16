2018-12-16T13:07:02+03:00
Происшествия

Пострадал подросток: Появились подробности смертельного ДТП в Кузбассе

Инспекторы устанавливают причины аварии
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В смертельном ДТП на кузбасской трассе пострадал 14-летний подросток. В ГИБДД рассказали подробности аварии.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, авария произошла 9.10 на седьмом километре трассы КемеровоАнжеро-Судженск.

– Водитель Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Кемерова. По неустановленным пока обстоятельства выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Land Rover Freelander 2. В результате ДТП 60-летний водитель Toyota Corolla получил травмы несовместимые с жизнью. Его пассажир 14 лет был доставлен в больницу с травмами, – рассказали в ГИБДД.

Фото: "ВКонтакте"/Регион-42

Фото: "ВКонтакте"/Регион-42

В настоящее время по факту аварии ведется расследование.

По словам пользователей соцсети, причиной аварии могла стать колея на дороге. Очевидцы отмечают, что сразу после аварии на это место приехали дорожники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе
Лучшим Дедом Морозом Кузбасса стал электрик из Белова
Ночью в Новокузнецке загорелся дом
Житель Кузбасса задохнулся в своем автомобиле
На кузбасской трассе произошла смертельная авария
В Кемерове возле гипермаркета столкнулись шесть автомобилей
В Белове из горящего дома спасли пять человек
На пожаре в Кузбассе погибла женщина
В Белове полицейские наказали продавца пирожных
Пострадали два пассажира автобуса Новосибирск-Кемерово в ДТП на трассе
В Кемерове лоб в лоб столкнулись две иномарки
Новокузнецкий «Металлург» лишился главного тренера
В Новокузнецке мотоциклисты устроили покатушки на площади рядом с детьми
Привез продукты и застрял: фура перегородила дорогу в кузбасском поселке
В Новокузнецке назвали места для крещенских купаний
Сошедший в Новокузнецке с рельсов трамвай перегородил дорогу
В Кемерове завершились соревнования на призы Детской лиги плаванья Сибири
В Кузбассе вновь ожидается до -20 градусов
Двое москвичей заблудились в Шерегеше
В Кузбассе при загадочных обстоятельствах погибли отец и сын
Миньон с гитарой и свинья в наушниках: кого можно увидеть в кузбасской колонии
Пострадавшие от «Жемчужной реки» кузбассовцы смогут позвонить на горячую линию
Шашлыки неизвестно из чего: в Кузбассе закрыли опасное кафе
В Кемерове поймали похитителя автомобильных колес
Водитель трамвая устроила дебош на кемеровском вокзале