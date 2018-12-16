Пострадал подросток: Появились подробности смертельного ДТП в Кузбассе
В смертельном ДТП на кузбасской трассе пострадал 14-летний подросток. В ГИБДД рассказали подробности аварии.
Как рассказали в областном управлении ГИБДД, авария произошла 9.10 на седьмом километре трассы Кемерово – Анжеро-Судженск.
– Водитель Toyota Corolla Fielder двигался со стороны Кемерова. По неустановленным пока обстоятельства выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Land Rover Freelander 2. В результате ДТП 60-летний водитель Toyota Corolla получил травмы несовместимые с жизнью. Его пассажир 14 лет был доставлен в больницу с травмами, – рассказали в ГИБДД.
Фото: "ВКонтакте"/Регион-42
В настоящее время по факту аварии ведется расследование.
По словам пользователей соцсети, причиной аварии могла стать колея на дороге. Очевидцы отмечают, что сразу после аварии на это место приехали дорожники.