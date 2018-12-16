2018-12-16T14:02:24+03:00
Общество

В Кемерове сняли на видео оленей

Животных заметили у гипермаркета
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В Кемерове рядом с гипермаркетом заметили двух оленей. Очевидцы сняли животных на видео.

На опубликованных в соцсети кадрах видно, как два меленьких оленя пробегают по пустырю, пытаясь скрыться от людей.

«Утром на Ленинградском проспекте у «Ленты», закупались», – прокомментировал автор видео.

В Кемерове сняли на видео оленей.

Пользователи Сети пошутили, что это олени Деда Мороза ищут хозяина, который приехал в столицу Кузбасса. Один из комментаторов заметил, что это были косули.

«Бедные голодные животные, они уже к людям приходят», – отметила Юля Ламбина

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