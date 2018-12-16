2018-12-16T17:47:42+03:00
Происшествия

В Белове автобус раздавил мужчине руку

Пострадавшего доставили в реанимацию
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"/Шепот улиц, подслушано БеловоФото: "ВКонтакте"/Шепот улиц, подслушано Белово
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В воскресенье в Белове рейсовый автобус переехал мужчину. Многотонная машина раздавила руку пешеходу. Об этом в соцсети сообщают очевидцы.

«Поворот на Старо-Белово. Опять ДТП. Автобус задним колесом раздавил мужчине руку. Открытый перелом. Увезли в реанимацию. Непонятно, когда городские власти собираются обезопасить движение пешеходов, хотя бы поставив в этом месте светофор», – написал в социальной сети очевидец.

Автор записи также прислал в группу в «ВКонтакте» фотографию с места происшествия. На ней видны лужи крови рядом с автобусом.

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