В Белове автобус раздавил мужчине руку

16 Дек. 17:01 2018-12-16T17:47:42+03:00

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В воскресенье в Белове рейсовый автобус переехал мужчину. Многотонная машина раздавила руку пешеходу. Об этом в соцсети сообщают очевидцы.

«Поворот на Старо-Белово. Опять ДТП. Автобус задним колесом раздавил мужчине руку. Открытый перелом. Увезли в реанимацию. Непонятно, когда городские власти собираются обезопасить движение пешеходов, хотя бы поставив в этом месте светофор», – написал в социальной сети очевидец.

Автор записи также прислал в группу в «ВКонтакте» фотографию с места происшествия. На ней видны лужи крови рядом с автобусом.