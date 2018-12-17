Жители Кузбасса сэкономили на госуслугах 130 миллионов рублей
Владельцы авто получали скидку в 30 процентов
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Жители Кузбасса сэкономили более 130 миллионов рублей на госуслугах. Автовладельцы обращались в ГИБДД в электронном виде.
Как отмечают в ГУ МВД по Кемеровской области, количество жителей региона, которые пользуются госуслугами в электронном виде, растет и на сегодняшний день уже превышает 70 процентов от числа обратившихся. При обращении через портал gosuslugi.ru граждане получают скидку в размере 30 процентов при уплате госпошлины за регистрацию транспорта и получение или обмен водительского удостоверения.
Ранее скидка действовала только до конца 2018 года, однако ее действие было решено продлить до 1 января 2021 года.