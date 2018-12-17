Футболиста из Кузбасса Головина удалили в матче с «Лионом»

17 Дек. 04:14 2018-12-17T14:02:45+03:00

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Александр Головин получил красную карточку и был удален с поля в матче с «Лионом». Команда «Монако» снова проиграла.

На стадионе «Стад де Люмьер» прошла встреча французских клубов «Монако» и «Лион». В результате команда «Лиона» одержала победу со счетом 3:0. Когда «Монако» уже уступал два мяча, Александр Головин получил красную карточку. Футболист сзади ударил по ногам соперника. Как отметил тренер «Лиона», удаление Головина помогла команде забить третий мяч.

По итогам встречи «Лион» занял третье место в турнирной таблице чемпионата, а «Монако» после десяти поражений – 19-е.

Напомним, что французский клуб купил Александра Головина у московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро сроком на пять лет. Внимание иностранных клубов на себя Александр Головин обратил игрой во время чемпионата мира по футболу-2018, где сборная России дошла до 1/4 финала. В составе нашей команды футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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