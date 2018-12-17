Жителя Кузбасса возмутила опасная работа погрузчика рядом с детьми

17 Дек. 05:03 2018-12-17T05:21:16+03:00

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В Прокопьевске мужчину возмутила опасная работа погрузчика на площади рядом с детьми. Горожанин остановил работы и заставил выставить ограждение.

В воскресенье, 16 декабря, местный житель Денис Денисов опубликовал в сети видео, как фронтальный погрузчик работает на площади рядом со снежными горками и елкой, рядом с которым полно детей. Мужчину возмутило, что рабочими не выставлено ограждение, а по периметру нет людей, которые бы следили за безопасностью.

–Гулял сегодня с ребенком. На площади у СКК «Снежинка» было много детей. В 13:00 на площадь заезжает техника и начинает работать. Не вставив предварительно никакого ограждения или сигнальный ленты. Тем самым хотят повторить печальный опыт города Междуреченск, – рассказал горожанин. –Заставил остановить работу, вызвал сотрудников ГИБДД и представителей КДУ. И только после приезда должностных лиц было выставлено ограждение.

Напомним, что в начале декабря в Междуреченске погрузчик задавил семилетнюю девочку. Ребенок съехал с горки под колеса техники. Работу погрузчика никто не контролировал.