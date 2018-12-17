2018-12-17T05:33:38+03:00
Происшествия

В Кемерове иномарка въехала в дерево у школы

Фото с места появились в Сети
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове водитель автомобиля Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево. Фотография разбитой иномарки появилась в соцсети.

Авария произошла в воскресенье, 16 декабря, на улице Каменская, сообщают очевидцы. Водитель автомобиля Hyundai Solaris съехал с дороги и напротив школы №95 врезался в дерево. Очевидцы опубликовали в Сети фотографию с места ДТП. На ней видно, что ствол небольшого дерева буквально впился в бампер, разделив его на две части. О том, пострадали ли кто-то в результате столкновения, не сообщается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасские больницы получат 44 миллиона на оборудование для трансплантологии
Суд оштрафовал кузбасскую пекарню за опасную продукцию
Пожилая кемеровчанка упала в квартире и сломала бедро
В Шерегеше из горящего дома спасли 10 детей
Жителя Кузбасса возмутила опасная работа погрузчика рядом с детьми
Футболиста из Кузбасса Головина удалили в матче с «Лионом»
Жители Кузбасса сэкономили на госуслугах 130 миллионов рублей
В Белове автобус раздавил мужчине руку
В Кемерове сняли на видео оленей
Пострадал подросток: Появились подробности смертельного ДТП в Кузбассе
Синоптики рассказали о погоде в понедельник в Кузбассе
Лучшим Дедом Морозом Кузбасса стал электрик из Белова
Ночью в Новокузнецке загорелся дом
Житель Кузбасса задохнулся в своем автомобиле
На кузбасской трассе произошла смертельная авария