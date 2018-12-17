В Кемерове иномарка въехала в дерево у школы

17 Дек. 05:31 2018-12-17T05:33:38+03:00

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В Кемерове водитель автомобиля Hyundai Solaris съехал с дороги и врезался в дерево. Фотография разбитой иномарки появилась в соцсети.

Авария произошла в воскресенье, 16 декабря, на улице Каменская, сообщают очевидцы. Водитель автомобиля Hyundai Solaris съехал с дороги и напротив школы №95 врезался в дерево. Очевидцы опубликовали в Сети фотографию с места ДТП. На ней видно, что ствол небольшого дерева буквально впился в бампер, разделив его на две части. О том, пострадали ли кто-то в результате столкновения, не сообщается.