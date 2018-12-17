В Шерегеше из горящего дома спасли 10 детей
В Шерегеше в ночь на 17 декабря загорелся двухэтажный дом. Из горящего дома спасли 10 детей.
Сигнал о возгорании кирпичного дома на улице Советской поступил в оперативные службы в 04.58 понедельника. На место выехали четыре единицы техники.
- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши дома шел дым. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 36 человек, в том числе 10 детей. В результате обгорела обрешетка крыши дома на площади 50 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Пожар был ликвидирован в 05.59 силами девяти сотрудников МЧС.
По данным ведомства, предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.