2018-12-17T06:55:04+03:00
Происшествия

В Шерегеше из горящего дома спасли 10 детей

Пожар произошел ночью
Екатерина БОРМОТОВА
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Всего из горящего дома эвакуировались 36 человекВсего из горящего дома эвакуировались 36 человекФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В Шерегеше в ночь на 17 декабря загорелся двухэтажный дом. Из горящего дома спасли 10 детей.

Сигнал о возгорании кирпичного дома на улице Советской поступил в оперативные службы в 04.58 понедельника. На место выехали четыре единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения из-под крыши дома шел дым. По лестничным маршам самостоятельно эвакуировались 36 человек, в том числе 10 детей. В результате обгорела обрешетка крыши дома на площади 50 квадратных метров, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар был ликвидирован в 05.59 силами девяти сотрудников МЧС.

По данным ведомства, предварительной причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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