Пожилая кемеровчанка упала в квартире и сломала бедро

17 Дек. 07:13 2018-12-17T07:13:31+03:00

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В Кемерове пожилая женщина упала в своей квартире и сломала бедро. Женщина смогла докричаться до соседей, которые вызвали спасателей.

Сигнал в «Кемеровскую службу спасения» поступил в 13.15 субботы. Соседи пенсионерки из дома №3 на улице Рекордной в жилом районе Кедровка рассказали, что женщина позвала на помощь, однако самостоятельно открыть дверь от ее квартиры они не смогли. На место оперативно прибыли спасатели, которые вызволили пенсионерку из квартирного плена.

Сотрудники службы спасения, войдя в квартиру, нашли хозяйку лежащей на полу в комнате.

– Врач, прибывший вместе с экипажем спасателей, осмотрел пострадавшую, было принято решение ее не поднимать и по возможности не шевелить – предположительно, у нее было сломано бедро, – сообщили в «Кемеровской службе спасения».

Женщину передали бригаде медиков. Всего спасатели за прошедшие выходные выезжали на 16 обращений.