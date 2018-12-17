2018-12-17T07:13:31+03:00
Общество

Пожилая кемеровчанка упала в квартире и сломала бедро

На помощь ей пришли внимательные соседи
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В Кемерове пожилая женщина упала в своей квартире и сломала бедро. Женщина смогла докричаться до соседей, которые вызвали спасателей.

Сигнал в «Кемеровскую службу спасения» поступил в 13.15 субботы. Соседи пенсионерки из дома №3 на улице Рекордной в жилом районе Кедровка рассказали, что женщина позвала на помощь, однако самостоятельно открыть дверь от ее квартиры они не смогли. На место оперативно прибыли спасатели, которые вызволили пенсионерку из квартирного плена.

Сотрудники службы спасения, войдя в квартиру, нашли хозяйку лежащей на полу в комнате.

– Врач, прибывший вместе с экипажем спасателей, осмотрел пострадавшую, было принято решение ее не поднимать и по возможности не шевелить – предположительно, у нее было сломано бедро, – сообщили в «Кемеровской службе спасения».

Женщину передали бригаде медиков. Всего спасатели за прошедшие выходные выезжали на 16 обращений.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан