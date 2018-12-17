Суд оштрафовал кузбасскую пекарню за опасную продукцию

СЕГОДНЯ 07:41 2018-12-17T07:41:58+03:00

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В Мысках оштрафовали пекарню, где изготавливали опасную продукцию. Множественные нарушения санитарных норм вылились в 30 тысяч рублей штрафа.

Проверку пекарни, расположенной в 17-м квартале, провели сотрудники прокуратуры. Было установлено, что в ходе производства хлеба и хлебобулочных изделий не обеспечивалась проточность технологических процессов – встречаются потоки сырья и готовой продукции. Кроме того, стены и потолок помещения пекарни были побелены и оштукатурены, что не позволяет производить качественную уборку и дезинфекцию. Также на потолке имелось большое отверстие, через которое в помещение пекарни могли попадать грызуны и насекомые, говорится на сайте арбитражного суда Кемеровской области.

Результаты проверки были переданы в суд, который привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности, оштрафовав на 30 тысяч рублей.