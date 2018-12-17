2018-12-17T08:16:44+03:00
Общество

Кузбасские больницы получат 44 миллиона на оборудование для трансплантологии

Средства выделены по соглашению с министерством здравоохранения
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Больницы Кузбасса, занимающиеся трансплантологией, получат 44 миллиона рублей на приобретение оборудования. Средства поступят в область в рамках соглашения с министерством здравоохранения России.

Новые операционные столы, аппараты искусственной вентиляции легких, прикроватные мониторы, наркозно-дыхательные аппараты, высокочастотный электрохирургический коагулятор до конца 2018 года появятся в Кемеровской областной больнице имени Беляева, Областной больнице скорой медицинской помощи имени Подгорбунского и в Кемеровском областном кардиологическом диспансере имени Барбараша.

Отметим, что развитию трансплантологии в Кузбассе сегодня уделяется особое внимание. Так, в июне регион посетил главный трансплантолог страны Сергей Готье.

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