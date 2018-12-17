2018-12-17T08:38:27+03:00
Общество

Житель Новокузнецка выиграл автомобиль

46-лений механик победил в розыгрыше ТРЦ «Планета»
Яков КРЫМСКИЙ
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Фото: ТРЦ «Планета»Фото: ТРЦ «Планета»
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В ТРЦ «Планета» прошел финал акции «Обменять чек на авто легко». Победителем и обладателем главного приза, автомобиля Skoda Rapid, стал 46-летний механик из Новокузнецка Вадим Анатольевич Трусов. Помимо автомобиля «Планета» разыграла еще множество ценных призов.

8 декабря в ТРЦ «Планета» состоялся праздник в честь финала акции. Ровно в 16:00 на сцене начался розыгрыш призов. Главным победителем акции стал Вадим Анатольевич Трусов. Вадим Анатольевич работает механиком на угольном разрезе «Южный». Водить новую машину победитель будет сам, а свой старый автомобиль планирует отдать сыну.

– Мы часто бываем в «Планете» и уже пытались выиграть автомобиль в прошлом году. В этот раз мы были в «Спортмастере» - покупали жене зимние сапожки, а на обратном пути увидели автомобиль. Я тогда сразу сказал жене, что надо участвовать, еще пошутил, что эта машина точно будет нашей, мы же уже давно мечтаем поменять автомобиль. Теперь каждый раз буду участвовать в акциях, вдруг снова повезет! – говорит победитель.

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