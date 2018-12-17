2018-12-17T08:55:35+03:00
Происшествия

В Следкоме рассказали подробности гибели кузбассовца в своей машине

Случай произошел в Беловском районе
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Следственном комитете Кемеровской области рассказали подробности гибели кузбассовца в собственном гараже. Инцидент произошел в Беловском районе.

Как писала «Комсомольская правда», ночью в одном из гаражей в селе Пермяки обнаружили тело 43-летнего мужчины.

- На сегодняшний день известно, что мужчина находился в гараже – ремонтировал машину. Родственники, обеспокоенные его долгим отсутствием, зашли в гараж, где обнаружили его без признаков жизни. Вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть мужчины. В настоящее время проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ведомстве.

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