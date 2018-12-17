2018-12-17T10:17:12+03:00
Происшествия

Кемеровские водители допустили более 600 ДТП из-за нарушения правил

В них пострадали 40 человек и четверо погибли
Екатерина БОРМОТОВА
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Причиной более 600 ДТП с материальным ущербом стало нарушение водителями правил выезда с прилегающей территорииПричиной более 600 ДТП с материальным ущербом стало нарушение водителями правил выезда с прилегающей территорииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кемерове с начала года произошло более 600 дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых стали водители, нарушившие правила дорожного движения. В этих авариях пострадали 40 человек, еще четверо получили травмы, не совместимые с жизнью.

Как пояснили в кемеровской Госавтоинспекции, причиной более 600 ДТП с материальным ущербом стало нарушение водителями правил выезда с прилегающей территории. Причем в 34 авариях погибли и пострадали люди.

Врио заместителя начальника ОГИБДД Кемерова Андрей Середа напомнил, что прилегающая территория не является проезжей частью. Поэтому при выезде с нее на дорогу водитель должен предоставить преимущество транспортным средствам и пешеходам, движущимся по прилегающей территории, а при съезде – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает. Нарушение данного правила влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 1,5 до 2,5 тысячи рублей.

В Госавтоинспекции призывают пешеходов быть внимательнее в подобных местах. Чтобы дополнительно обезопасить себя, рекомендуется использовать приспособления со световозвращающим эффектом – они делают человека заметнее в темное время суток или в условиях непогоды в 6-8 раз.

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