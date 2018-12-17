В полиции прокомментировали нападение пассажира на водителя кемеровской маршрутки
В полиции Кузбасса прокомментировали нападение пьяного пассажира маршрутного такси на водителя. Инцидент произошел днем 15 декабря.
– Около 14.00 в дежурную часть УМВД России по городу Кемерово поступило сообщение о том, что в маршрутном такси находится агрессивный мужчина. По сигналу оперативно прибыли инспекторы ГИБДД, которым граждане передали дебошира. Полицейские установили личности и опросили всех участников инцидента. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, – рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Кемеровской области.
Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели пьяного кемеровчанина – мужчина напал на водителя маршрутки №22, а также пытался поколотить других пассажиров. Из-за дебошира маршрутку пришлось срочно остановить – агрессивного мужчину скрутили и передали полиции.