2018-12-17T11:10:53+03:00
Происшествия

В полиции прокомментировали нападение пассажира на водителя кемеровской маршрутки

Инцидент произошел днем 15 декабря
Екатерина БОРМОТОВА
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В полиции Кузбасса прокомментировали нападение пьяного пассажира маршрутного такси на водителя. Инцидент произошел днем 15 декабря.

– Около 14.00 в дежурную часть УМВД России по городу Кемерово поступило сообщение о том, что в маршрутном такси находится агрессивный мужчина. По сигналу оперативно прибыли инспекторы ГИБДД, которым граждане передали дебошира. Полицейские установили личности и опросили всех участников инцидента. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, – рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором очевидцы запечатлели пьяного кемеровчанина – мужчина напал на водителя маршрутки №22, а также пытался поколотить других пассажиров. Из-за дебошира маршрутку пришлось срочно остановить – агрессивного мужчину скрутили и передали полиции.

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