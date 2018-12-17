Сергей Цивилев наградил победителей Спартакиады школьников в Кемерове

17 Дек. 11:20 2018-12-17T11:20:08+03:00

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В Кемерове в спортивном комплексе «Арена» прошло награждение победителей и призеров городской Спартакиады школьников.

Более пяти тысяч школьников приняли участие в городской Спартакиаде школьников. Лучшим из них – победителям и призерам – награды вручил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. К слову, состязания проводились по трем видам спорта – волейболу, мини-футболу и большому теннису. Юные спортсмены выступали в командном зачете в два этапа. Сначала – среди сборных команд общеобразовательных учреждений, а потом – в финальных соревнованиях между командами-призерами в своей группе. Сергей Цивилев, вручая награды школьникам, отметил высокий уровень детской спортивной подготовки в Кузбассе. Сегодня наш регион лидирует в Сибирском федеральном округе, а среди всех регионов страны находится на 15 месте.

- Сегодняшние грамоты, медали и кубки – только начало ваших больших спортивных успехов! Уверен, что вы станете настоящими чемпионами, гордостью Кузбасса и всей России! - поздравил ребят Сергей Цивилев.