2018-12-17T11:20:08+03:00
Общество

Сергей Цивилев наградил победителей Спартакиады школьников в Кемерове

В состязаниях участвовали более пяти тысяч кемеровских школьников
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сергей Цивилев наградил победителей Спартакиады школьников в Кемерове. Фото: АКО.Сергей Цивилев наградил победителей Спартакиады школьников в Кемерове. Фото: АКО.
Изменить размер текста:

В Кемерове в спортивном комплексе «Арена» прошло награждение победителей и призеров городской Спартакиады школьников.

Более пяти тысяч школьников приняли участие в городской Спартакиаде школьников. Лучшим из них – победителям и призерам – награды вручил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. К слову, состязания проводились по трем видам спорта – волейболу, мини-футболу и большому теннису. Юные спортсмены выступали в командном зачете в два этапа. Сначала – среди сборных команд общеобразовательных учреждений, а потом – в финальных соревнованиях между командами-призерами в своей группе. Сергей Цивилев, вручая награды школьникам, отметил высокий уровень детской спортивной подготовки в Кузбассе. Сегодня наш регион лидирует в Сибирском федеральном округе, а среди всех регионов страны находится на 15 месте.

- Сегодняшние грамоты, медали и кубки – только начало ваших больших спортивных успехов! Уверен, что вы станете настоящими чемпионами, гордостью Кузбасса и всей России! - поздравил ребят Сергей Цивилев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семьям погибших и пострадавших в кемеровской «Зимней вишне» выплатили около 500 миллионов рублей
Редактор «КП-Кемерово» примет участие в пресс-конференции Владимира Путина
До -37 градусов: В четверг в Кузбасс возвращаются морозы
В Кузбасс поступило оборудование для экстренной помощи новорожденным
В Кемерове отец морил ребенка голодом и не давал спать
В Кузбассе тысячи единиц оружия и боеприпасов переплавили в арматуру
В Кемерове вор вскрывал офисы ножом
Житель Кузбасса украл отопительный котел и постеснялся признаться в этом
В Прокопьевске трамвай и автокран не поделили дорогу
Кемеровчанин прыгнул с третьего этажа в сугроб и остался жив
Сергей Цивилев выразил соболезнования родственникам умершего на утреннике актера
В Шерегеше застрелили медведя-шатуна
Специалисты МЧС назвали причину пожара на рынке в Кузбассе
Банк УРАЛСИБ принял участие в Финансовой ярмарке в Междуреченске
В Новокузнецке установят запрещающие остановку знаки
В Кузбассе задымился автобус
На автодороге «Кемерово – Топки» столкнулись три машины и автобус
Спаслись 20 человек: В Кемерове горел 10-этажный дом
Кузбасс получит 1 миллиард рублей на ремонт дорог
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан