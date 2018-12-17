Двое погибли: Грузовик из Смоленска протаранил легковушку на кузбасской трассе

СЕГОДНЯ 11:37 2018-12-17T11:37:05+03:00

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В Топкинском районе столкнулись грузовик из Смоленска и иномарка. В аварии погибли два пассажира легкового автомобиля.

Смертельная авария произошла в 11.05 16 декабря на 217 километре трассы Р-255 «Сибирь». Следовавший из Смоленска автомобиль DAF протаранил встречный Nissan Primera.

- Предварительно установлено, что 54-летний водитель большегруза, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с иномаркой. В результате ДТП погибли оба пассажира легкового автомобиля, а его водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении водителя большегруза возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Решается вопрос о заключении его под стражу на время следствия. Также по делу назначен ряд необходимых экспертиз.