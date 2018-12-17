2018-12-17T12:52:57+03:00
Происшествия

Кузбассовец 10 раз ударил друга детства ножом

Конфликт между друзьями произошел во время празднования дня рождения
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кузбассе местный житель зарезал своего друга детства. Мужчина нанес ему 10 ударов ножом во время празднования своего дня рождения.

Инцидент произошел в августе этого года. По версии следствия, ранее судимый 30-летний житель Ленинска-Кузнецкого отмечал день рождения. Мужчина распивал спиртное в компании супруги и друга детства. Во время застолья друзья поссорились и подрались – хозяин дома схватил нож и 10 раз ударил им оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за убийство. Он полностью признал свою вину. Свои действия обвиняемый объяснил пьяной ссорой. Уголовное дело передано в суд.

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