Кузбассовец 10 раз ударил друга детства ножом

17 Дек. 12:52 2018-12-17T12:52:57+03:00

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В Кузбассе местный житель зарезал своего друга детства. Мужчина нанес ему 10 ударов ножом во время празднования своего дня рождения.

Инцидент произошел в августе этого года. По версии следствия, ранее судимый 30-летний житель Ленинска-Кузнецкого отмечал день рождения. Мужчина распивал спиртное в компании супруги и друга детства. Во время застолья друзья поссорились и подрались – хозяин дома схватил нож и 10 раз ударил им оппонента. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за убийство. Он полностью признал свою вину. Свои действия обвиняемый объяснил пьяной ссорой. Уголовное дело передано в суд.