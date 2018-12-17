2018-12-17T14:09:55+03:00
Происшествия

Кемеровчанка ударила полицейского, защищая детей

Теперь женщина может лишиться родительских прав
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Кемерове местная жительница ударила сотрудницу ПДН, которая хотела забрать у нее троих детей. Теперь кемеровчанка может лишиться родительских прав.

Инцидент произошел в октябре. Инспектор ПДН пришла проверить семью, поставленную на учет, в одно из общежитий города. Вахтер рассказала, что уже несколько дней дети находятся без присмотра, поскольку их мать злоупотребляет спиртным.

Комната, где проживает семья, оказалась незапертой: в ней находились трое маленьких детей и 31-летняя пьяная женщина. Сотрудница решила передать детей в возрасте одного года, четырех и десяти лет в социальное учреждение, однако мать стала препятствовать.

- Она схватила инспектора ПДН за форменную куртку, порвав рукава, а затем несколько раз ударила ее по рукам. Потерпевшая обратилась в медицинское учреждение, у нее диагностированы ссадины, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Дебоширку доставили в полицию – в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Детям все же пришлось отправиться в спецучреждение. Сейчас решается вопрос об ограничении женщины в родительских правах. Дело передано в суд.

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