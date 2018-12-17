2018-12-18T03:08:44+03:00
Общество

Готовимся к морозам: какой будет погода в первые дни января в Кузбассе

Синоптики дали предварительный прогноз на первые дни 2019 года
Екатерина РОМАНОВА
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Архив КП.Архив КП.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Каким будет конец нынешнего года и начало следующего? Синоптики Кузбасса дали предварительный прогноз погоды.

Уже сейчас кузбассовцы с нетерпением ждут прогноза погоды не только на новогоднюю ночь, но и на первые дни января, когда у ребятишек наступают каникулы и взрослые проводят с ними много времени - в том числе и гуляя на улице, катаясь на лыжах, коньках или даже на санках с горок. К чему же готовиться кузбассовцам? По предварительным данным, комфортное тепло последних дней декабря может смениться январскими морозами в начале года.

- В конце месяца, по предварительному прогнозу, ожидается ослабление мороза, и ночные температуры уже -14…-19 градусов, а днем могут повыситься до -6…-11 градусов, - отметила пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – А вот какой будет погода 31 декабря и 1 января, пока уточняем. Сейчас можно уверенно сказать ли то, что, по предварительным данным, в целом в январе температура будет ниже климатической нормы.

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