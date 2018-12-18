2018-12-18T03:04:52+03:00
Происшествия

Кузбассовец отдал лжебизнесмену из Сочи 4,5 миллиона рублей

Мужчина внес аванс за грузовики
Екатерина БОРМОТОВА
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Новокузнечанин хотел купить списанные грузовики, но стал жертвой мошенникаНовокузнечанин хотел купить списанные грузовики, но стал жертвой мошенникаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Кузбасса отдал лжебизнесмену из Сочи 4,5 миллиона рублей. Мужчина хотел купить списанные грузовики, но попался на удочку мошенника.

В полицию Новокузнецка обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный обманом похитил у него крупную сумму денег. Горожанин рассказал, что через знакомых нашел контакты мужчины, который якобы был бизнесменом, специализирующимся на продаже списанных грузовых автомобилей и строительной техники. Лжебизнесмен пообещал новокузнечанину помочь с покупкой нескольких транспортных средств на сумму 9 миллионов рублей. Мужчина пообещал доставить технику в Новокузнецк после предоплаты – покупатель согласился и перевел незнакомцу более 4,5 миллиона рублей.

Однако в указанный срок новокузнечанин технику не получил. При этом посредник, который помогал ему с покупкой, длительное время придумывал различные причины, почему техника до сих пор не доставлена адресату.

Житель Новокузнецка понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейским удалось установить личность мужчины, которому новокузнечанин отдал крупную сумму – им оказался 32-летний житель из Сочи. Кузбасские полицейские задержали его по месту жительства в арендованном коттедже, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

У сочинца изъяли банковские карты и мобильные телефоны, при помощи которых были похищены деньги новокузнечанина. На время следствия он был заключен под стражу. Сейчас полицейские устанавливают его причастность к совершению других аналогичных преступлений.

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