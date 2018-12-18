В супермаркете Прокопьевска изъяли контрафактную одежду

18 Дек. 04:17 2018-12-18T04:17:07+03:00

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В супермаркете Прокопьевска торговали спортивной одеждой под марками известных брендов. Однако экспертиза показала, что это контрафакт.

Проверку в супермаркете провели сотрудники полиции. Они выявили на витринах магазина шапки, куртки и другую одежду, которая реализовалась под видом товара популярных спортивных брендов. Однако ни сертификатов соответствия, ни документов, подтверждающих договорные отношения с правообладателем, продавец предъявить не смог. В итоге полицейские изъяли около 350 единиц товара и передали их на экспертизу, которая подтвердила, что изъятые вещи являются контрафактными, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении индивидуального предпринимателя был составлен административный протокол – за незаконное использование средств индивидуализации товаров ему грозит до 50 тысяч рублей штрафа. Также у него будет изъята контрафактная продукция.