2018-12-18T05:03:01+03:00
Общество

В Кемерове определили лучшего школьного повара

Победительница покорила жюри куриным рулетом «Нежность»
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Блюдо победительницы Фото: Администрация КемероваБлюдо победительницы Фото: Администрация Кемерова
Изменить размер текста:

В Кемерове выбрали лучшего школьного повара. Победительница покорила членов жюри своим куриным рулетом с персиками.

Мастерство конкурсантов оценивали ученики кемеровских школ, педагоги, представители родительского комитета, сотрудники Роспотребнадзора и городских вузов, рестораторы. Кроме того, впервые конкурс судила московский профессор Анна Васюкова, которая является разработчиком детского меню Международного детского центра «Артек».

Компетентное жюри присудило первое место повару из школы №93 Марии Соколовой. Она подала куриный рулет «Нежность». Для начинки повар использовала сыр, грибы и персики, а декорировала свое блюдо пенным соусом и розовым паштетом. Эффектной была и подача блюда – специалист использовала сухой лед, что создавало эффект легкой дымки.

Лучший школьный повар Мария Соколова

Лучший школьный повар Мария Соколова

Второе место разделили повар гимназии № 21 Инна Чечерина и повар из школы № 98 Лариса Волкова. Они приготовили фуршетное блюдо «Золото Кузбасса» – рулет из филе курицы, фаршированный диким рисом и сыром «Филадельфия», а также «Сибирское лукошко» – корзинку из фарша, оплетенную беконом, с начинкой из папоротника, грибов и сыра.

Третье место досталось специалисту из лицея №89 Олесе Саитовой, которая предложила для питания школьников рулет из свинины «Вековые традиции», фаршированный яблоком, кедровым орехом и сливочным сыром.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокузнецке фура перегородила дорогу
В Кемерове «Газель» наехала на коляску с ребенком
Сергей Цивилев провел рабочие встречи в Татарстане
Новый главврач возглавил Кемеровскую горбольницу №2
В Кузбассе потушили загоревшийся торговый центр
Города и районы Кузбасса преображаются к Новому году
«На крыше взорвался баллон с газом»: Очевидцы рассказали о пожаре в торговом центре в Кузбассе
Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан
Предновогодние продовольственные ярмарки стартуют в Кузбассе
В Кемерове появится центр амбулаторной помощи
При пожаре в Кузбассе спаслись двоих детей
В Мысках загорелся торговый центр
«Упал с экскаватора»: На разрезе в Кузбассе погиб рабочий
В «Томскую писаницу» из Кемерова запустят специальный новогодний автобус
Житель Кузбасса получил по почте наркотики из Голландии
Погибшая в «Зимней вишне» учительница стала человеком года
Московские коллекторы запугивали кемеровчанку выездными инспекторами
Пять инноваторов из Кузбасса могут стать участниками проекта «Сколково»
В Новокузнецке автобус протаранил легковой автомобиль
В супермаркете Прокопьевска изъяли контрафактную одежду
Кузбассовец отдал лжебизнесмену из Сочи 4,5 миллиона рублей
Готовимся к морозам: какой будет погода в первые дни января в Кузбассе
Кемеровчанка ударила полицейского, защищая детей
Кузбассовец 10 раз ударил друга детства ножом
Кузбасская филармония отметила 75-летие
Двое погибли: Грузовик из Смоленска протаранил легковушку на кузбасской трассе
Сергей Цивилев наградил победителей Спартакиады школьников в Кемерове