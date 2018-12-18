В Кемерове определили лучшего школьного повара

18 Дек. 05:03 2018-12-18T05:03:01+03:00

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В Кемерове выбрали лучшего школьного повара. Победительница покорила членов жюри своим куриным рулетом с персиками.

Мастерство конкурсантов оценивали ученики кемеровских школ, педагоги, представители родительского комитета, сотрудники Роспотребнадзора и городских вузов, рестораторы. Кроме того, впервые конкурс судила московский профессор Анна Васюкова, которая является разработчиком детского меню Международного детского центра «Артек».

Компетентное жюри присудило первое место повару из школы №93 Марии Соколовой. Она подала куриный рулет «Нежность». Для начинки повар использовала сыр, грибы и персики, а декорировала свое блюдо пенным соусом и розовым паштетом. Эффектной была и подача блюда – специалист использовала сухой лед, что создавало эффект легкой дымки.

Лучший школьный повар Мария Соколова

Второе место разделили повар гимназии № 21 Инна Чечерина и повар из школы № 98 Лариса Волкова. Они приготовили фуршетное блюдо «Золото Кузбасса» – рулет из филе курицы, фаршированный диким рисом и сыром «Филадельфия», а также «Сибирское лукошко» – корзинку из фарша, оплетенную беконом, с начинкой из папоротника, грибов и сыра.

Третье место досталось специалисту из лицея №89 Олесе Саитовой, которая предложила для питания школьников рулет из свинины «Вековые традиции», фаршированный яблоком, кедровым орехом и сливочным сыром.