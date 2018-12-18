В Новокузнецке автобус протаранил легковой автомобиль

18 Дек. 06:10 2018-12-18T06:10:00+03:00

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Накануне вечером в Новокузнецке случилось смертельное ДТП, в котором пострадали два человека. Водитель легкового автомобиля погиб.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 22:40 на проспекте строителей в районе дома №100. Здесь столкнулись автомобиль Toyota и автобус ПАЗ. Как сообщает отдел пропаганды областной ГИБДД, водитель автомобиля Toyota двигался по улице Ноградской в сторону Заводского шоссе, однако он выбрал небезопасную скорость движения для погодных условий и времени суток. В результате перед въездом на Коммунальный мост автомобиль столкнулся с автобусом ПАЗ, причем удар пришелся на ту сторону, где был водитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/682729" frameborder="0"></iframe> Автобус протаранил легковушку в Новокузнецке..Видео: vk.com, "ДТП Новокузнецка"

- Водитель при возникновении опасности не предпринял меры по снижению скорости вплоть до остановки, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автобусом ПАЗ, - сообщили подробности ДТП в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции. – При транспортировке в лечебное учреждение водитель легкового автомобиля скончался.

Пострадал также пассажир легкового автомобиля: врачи оказали ему необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. А вот водитель и пассажиры автобуса не пострадали.

Сотрудники областной Госавтоинспекции напоминают автолюбителям о том, что зимой нужно быть предельно внимательными на дороге, учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и безопасную манеру вождения.