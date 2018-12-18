2018-12-18T06:18:05+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Пять инноваторов из Кузбасса могут стать участниками проекта «Сколково»

В Кузбасском технопарке завершился первый сезон акселератора
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: Кузбасский технопаркФото: Кузбасский технопарк
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В Кузбасском технопарке прошло финальное мероприятие акселератора «Генезис», на котором участники представили свои проекты инвесторам и экспертам. Успехи кузбасских инноваторов оценили представители региональной власти, институтов поддержки бизнеса и развития инновационной инфраструктуры области, специалисты Фонда «Сколково».

Рост уровня проектов отметила руководитель направления департамента регионального развития Фонда Юлия Шевякова.

– Мы готовы взять на экспертизу пять разработок, которые представили сегодня, чтобы они получили статус участника проекта «Сколково». Это поможет им найти инвесторов не только из Сибири, но и из других регионов России, — подчеркнула Шевякова.

Один из консультантов акселератора Михаил Захаревич отметил, что, благодаря «Генезису» инновационная активность в Кемеровской области перестала быть для столицы terra incognita.

– Поработав это время на сибирской земле, мы поняли, что здесь есть интересные проекты, настоящие самородки, лишь требующие должной «огранки», в том числе при помощи таких программ, работе с инвесторами, – добавил Захаревич.

По словам директор Кузбасского технопарка Евгения Вострикова, из более чем двадцати участников - пять сейчас ведут переговоры с конкретными инвесторами. Кроме того, перспективы финансирования семи проектов через собственный фонд рассмотрит и Клуб инвесторов Кузбасса

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