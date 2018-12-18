Московские коллекторы запугивали кемеровчанку выездными инспекторами

18 Дек. 06:51 2018-12-18T06:55:58+03:00

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Жительница Кемерова пожаловалась на московских коллекторов, которые пугали ее и запрещали выезжать из города. Суд оштрафовал столичную фирму.

49-летняя жительница Кемерова взяла деньги в микрофинансовой организации. После того, как горожанка не смогла погасить задолженность, ей начали звонить и писать коллекторы. На почту женщине пришло сообщение о том, что за ней отправятся выездные инспекторы. Коллекторы сообщали, что посетят работодателя должницы, чтобы «актуализировать информацию относительно об уровне дохода».

«Также в повелительном наклонении в уведомлении содержится требование о запрете на выезд из населенного пункта в даты предполагаемого выезда инспекторов. В уведомлении содержится требование о заполнении анкеты, содержащей информацию об имуществе и передаче ее инспектору в момент выезда... Указанное уведомление имеет своей целью оказание психологического давления», – говорится в материалах суда.

Кемеровчанка пожаловалась на действия коллекторов судебным приставам, которые составили административный протокол и обратились в суд. Судья решил привлечь ООО «Эверест» к административной ответственности в виде штрафа в 50 тысяч рублей.