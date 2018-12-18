Житель Кузбасса получил по почте наркотики из Голландии

18 Дек. 09:20 2018-12-18T09:20:29+03:00

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В Междуреченске мужчина получил по почте крупную партию наркотиков из Голландии. Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строго режима.

Как сообщили в областном управлении ФСБ, 33-летний междуреченец заказать через Сеть наркотик у продавца из Королевства Нидерландов. После того, как мужчина перевел деньги, ему на почту пришла посылка с синтетическим наркотиком. Сотрудники ФСБ задержали мужчину при получении крупной партии наркотика и изъяли вещество. В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил мужчину виновным в покупке и организации перевозки наркотиков. Его приговорил к девяти годам колонии строгого режима.