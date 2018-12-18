Житель Кузбасса получил по почте наркотики из Голландии
В Междуреченске мужчина получил по почте крупную партию наркотиков из Голландии. Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строго режима.
Как сообщили в областном управлении ФСБ, 33-летний междуреченец заказать через Сеть наркотик у продавца из Королевства Нидерландов. После того, как мужчина перевел деньги, ему на почту пришла посылка с синтетическим наркотиком. Сотрудники ФСБ задержали мужчину при получении крупной партии наркотика и изъяли вещество. В отношении кузбассовца возбуждено уголовное дело.
Суд приговорил мужчину виновным в покупке и организации перевозки наркотиков. Его приговорил к девяти годам колонии строгого режима.