2018-12-18T09:23:22+03:00
Общество

В «Томскую писаницу» из Кемерова запустят специальный новогодний автобус

В поездку входят вход в музей, экскурсия, праздничная программа и фотосессия с маламутами
Ирина АВТУШКО
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Кузбасский музей-заповденик «Томская писаница» на праздники запускает специальную акцию «новогодний автобус». В период со 2 по 8 января у жителей города Кемерово есть возможность побывать в музее по комплексному билету. В его стоимость входит проезд до музея-заповедника, вход на территорию «Томской писаницы», экскурсия по Древнему святилищу, праздничная программа, посещение Резиденции Деда Мороза, мастер-класс и фотосессия с маламутами.

Цена билетов: взрослый – 500 рублей, детский и льготный – 400 рублей.

Количество мест на «новогодний автобус» ограничено, поэтому лучше подать заявку заблаговременно. Это можно сделать по телефону: (384-2) 75-10-90, 76-43-86 или по почте mztp-tur@yandex.ru.

Отправление автобуса: г. Кемерово (Летний вокзал) – в 11.00, от «Томской писаницы» - в 16.00.

Выезд осуществляется при любом количестве пассажиров. Обратите внимание, что при температуре ниже -30 градусов рейс может быть отменен.

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