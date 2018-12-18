В Мысках загорелся торговый центр
На месте работают пожарные
Густой черный дым накрыл рынок в Мысках. Фото: "ВКонтакте"
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Во вторник днем на рынке в Мысках загорелся магазин. Сейчас на месте работает пожарная охрана.
В 12.30 в МЧС поступил сигнал о возгорании отдельно стоящего торгового помещения на рынке в Мысках. На место выехали пять пожарных машин и 14 спасателей.
– По предварительным данным, людей в торговом помещении нет. К моменту прибытия пожарной охраны люди вышли самостоятельно из здания. На месте работает пожарная охрана, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.