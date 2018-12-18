При пожаре в Кузбассе спаслись двоих детей

18 Дек. 11:16 2018-12-18T11:16:59+03:00

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Накануне в Ленинске-Кузнецком случился пожар, при котором едва не пострадали маленькие дети. К счастью, они смогли вовремя покинуть горящую квартиру.

Тревожный сигнал о пожаре в многоэтажном доме на улице Григорченкова поступил на пульт диспетчера в 17:05. Уже в 17:13 пожар был полностью ликвидирован силами девяти огнеборцев.

- На момент прибытия первого подразделения из квартиры на первом этаже шел дым, - рассказали о деталях случившегося в ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорел диван, оплавился телевизор и пластиковое окно.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. К слову, эвакуация жильцов не потребовалась. Но еще до прибытия пожарных из дома эвакуировались три человека – один взрослый и двое детей.