2018-12-18T11:58:35+03:00
Общество

Предновогодние продовольственные ярмарки стартуют в Кузбассе

Жители области смогут приобрести все для новогоднего стола по выгодным ценам
Екатерина РОМАНОВА
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В пятницу, 21 декабря, в Кузбассе будут проходить предновогодние продовольственные ярмарки. На ярмарках жители шести городов смогут приобрести все для новогоднего стола и для праздничного украшения дома.

Уже в пятницу, 21 декабря, на предновогодних ярмарках жители Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого, Белова, Междуреченска, Киселевска и Прокопьевска смогут побывать на продовольственных ярмарках. Здесь каждый сможет сделать покупки для новогоднего стола, а также приобрести подарки для друзей и близких. Среди продукции, которая будет представлена на ярмарке, - мясо и рыба, колбасные и хлебобулочные изделия, мед и яйца. Причем цена на социально значимые продукты будет ниже рыночной.

Кроме продуктов кузбассовцы смогут приобрести на ярмарках подарки для родных и близких – валенки и унты, трикотаж и новогодние ели, украшения для елок и новогодние атрибуты, изделия

Кемерове также состоится ярмарка, но на несколько дней позже – за покупками всех приглашают на площадь Советов в среду, 26 декабря, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

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