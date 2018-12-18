Сергей Цивилев совершает рабочий визит в Татарстан

18 Дек. 12:19 2018-12-18T12:19:58+03:00

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Во вторник Сергей Цивилев прибыл с рабочим визитом в Татарстан. Губернатор пробудет в республике два дня.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, во вторник Цивилев встретится с президентом республики Рустамом Миннихановым, а также посетит технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» и Центр «Эйдос-медицина» и «Эйдос-робототехника».

– В вечерней рабочей программе запланировано подписание соглашения между Коллегией Администрации Кемеровской области и Правительством Республики Татарстан о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах, – отметили в администрации области.

Также губернатор побывает в Старотатарской слободе, Казанском федеральном университете, Казанском Кремле и Благовещенском соборе. В среду губернатор осмотрит технополис «Химград», агропромышленный парк «Казань» и городскую больницу № 7.